Психолог рассказала, почему чиновники и силовики прячут свои лица 2 25.07.2022, 14:21

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Пытаются остаться анонимными даже тюремщики.

Почему силовики и лукашенковские чиновники боятся показывать свои лица? Об этом «Белсату» рассказал психолог.

«Точно скажу, что скрывают свои лица только те, кто боится его показать. Мы же все живем в одном обществе. Все сейчас просто на виду. Но в местах лишения свободы многие из администрации категорически против, чтобы назывались их имена, они требуют, чтобы нигде не озвучивалась их фамилия. В колониях раньше даже было решение, чтобы называть работников администрации только отчеством, это более всего обезличивает личность. В местах лишения свободы работники также ходят под законом.

Превышение ими служебных обязанностей – также уголовное преступление, за которое грозит ответственность в виде лишения свободы. Поэтому, чувствуя ответственность перед законом, ответственность за своих родных, за имущество, они боятся. Только страх вынуждает скрывать свои имена, лица и так далее», — считает собеседник издания.

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