Министерство обороны Беларуси закупает 1000 мешков для трупов 18 25.07.2022, 14:30

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Минобороны обратилось к нескольким организациям.

В распоряжении «Флагштока» оказались документы, в которых указано, что Министерство обороны Беларуси проводит изучение ценовых предложений о закупке «пакетов для транспортировки тел умерших» в количестве 1000 штук. Запрос о предоставлении документов был направлен как минимум в две организации: РУП «БелСудЭкспертОбеспечение» и в компанию, предоставляющую ритуальные услуги, ООО «Фистер».

Частная компания «Фистер» ответила на запрос Минобороны, что не реализует мешки для трупов.

Государственное «БелСудЭкспертОбеспечение» отписало, что может произвести 1 000 пакетов для трупов в течение 10 календарных дней. В зависимости от исполнения (с ручками или без) предприятие готово удовлетворить заказ за 9 900 – 13 900 рублей.

Для того, чтобы проверить правдивость письма, журналисты позвонили автору ответа — начальнице отдела маркетинга РУП «БелСудЭкспертОбеспечение» Веронике Ковальчук. Она подтвердила, что давала ответ в адрес Минобороны про тысячу санитарных мешков.

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