Ответ Путину Telegram-канал «СерпомПо»

25.07.2022, 14:45

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Кремлю осталось поссориться только с Китаем.

Их ответ Путину. На изгнание из России представительства в РФ еврейского агентства «Сохнут» Израиль может ответить «политическими мерами», включая присоединение к западным санкциям.

Блестящий результат российской политики и дипломатии! Надо придумать, как окончательно рассориться с Китаем ( тот и так уже «дружит» весьма неохотно, например, с начала СВО не вложил в Россию ни цента по проекту «Один пояс, один путь»), Турцией (недостаточно дразнить Эрдогана ударами по зерновому маршруту наутро после подписания соглашения), странами-членами ОДКБ (даешь больше кеосаянщины на Казахстан и Армению) – и изоляция станет полной.

А то бизнес все пыжится, хлопочет о частичном снятии санкций, ищет какие-то лазейки, обходные маршруты. Как российские туроператоры, которые хотят запустить туры в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию.

Какая Европа? В Лугандонию давай! Вон в Мариуполе уже все пляжи разминировали

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