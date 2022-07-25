Пять легких фильмов для просмотра всей семьей 25.07.2022, 14:50

Один из них называется «Мисс Конгениальность».

Топ-5 фильмов от «Униана» про крутое преображение, которые точно вам понравятся.

"Дьявол носит Prada"

Провинциалка всю жизнь мечтала стать успешным журналистом. Однажды она попадает под руководство деспотичного редактора одного из журнала мод. Тогда девушка еще не знала, с чем ей придется столкнуться и как изменится ее жизнь.

"Мисс Конгениальность"

В центре сюжета сотрудница ФБР, которая по стечению обстоятельств становится агентом под прикрытием на ежегодном престижном конкурсе "Мисс Соединённые Штаты". К слову, главную роль в фильме сыграла красотка Сандра Буллок.

"Красотка на всю голову"

Главная героиня полжизни пыталась похудеть. Она изматывала себя диетами, тренировками и прочими физнагрузками. Но все это не давало результатов. Однажды она случайно падает с велотренажера и обретает немыслимую уверенность в себе. После удара головой ей кажется, что она просто неотразима.

"Золушка"

Амбициозная Элла хочет стать швеей и однажды запустить свою собственную линию одежды. Она упорно идет к своим целям с помощью Феи, и даже не подозревает, кого она встретит на своем пути.

"Отличница легкого поведения"

Эта история о заучке, которая пытается шутки сверстников обернуть в свою пользу.

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