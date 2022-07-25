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Израиль выставил Кремлю ультиматум

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  • 25.07.2022, 14:51
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Израиль выставил Кремлю ультиматум

Израильские власти могут присоединиться к западным санкциям.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию политических мер в отношении России в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства "Сохнут", сообщило в понедельник издание Israel Hayome.

Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, отмечает издание.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.

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