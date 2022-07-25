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«Эвертон» раздает украинским беженцам бесплатные билеты

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  • 25.07.2022, 14:53
«Эвертон» раздает украинским беженцам бесплатные билеты

Британский футбольный клуб проведет благотворительный матч с киевским «Динамо».

В пятницу, 29 июля, футбольный клуб из британского Ливерпуля «Эвертон» на своем домашнем стадионе «Гудисон Парк» проведет благотворительный матч с киевским «Динамо», пишет «Трибуна».

Пресс-служба клуба сообщила, что сейчас ведется сотрудничество с администрациями городов Мерсисайда. Сотрудники государственных служб помогают «Эвертону» распространять бесплатные билеты на игру украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.

Ранее также стало известно, что средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы благотворительным организациям, поддерживающим народ Украины.

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