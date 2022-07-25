В Москве задержан российский оппозиционер Леонид Гозман 3 25.07.2022, 15:06

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Леонид Гозман

В июне политик вернулся в страну.

В Москве задержан российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Он объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о неуведомлении о втором гражданстве (статья 330.2 УК). Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Гозмана задержали на станции метро Фрунзенская при помощи системы распознавания лиц и везут в 1-й отдел полиции на Московском метрополитене, находящийся у станции "Комсомольская".

Израильское гражданство политик получил в 2018 году, но миграционную службу уведомил об этом только через год. В мае Минюст внес Гозмана в реестр СМИ — "иностранных агентов". В июне политик вернулся в страну. Свое решение он назвал "нравственным, а не политическим выбором".

Дело о неуведомлении о наличии иностранного гражданства на Гозмана завели в апреле, однако известно о нем стало только в июле.

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