В Беларуси массово закрываются пиццерии сети Papa John’s 3 25.07.2022, 15:09

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Работники пиццерии говорят, что владельцы планируют закрыть все заведения сети до конца лета.

В Беларуси стали массово закрываться пиццерии сети Papa John’s: за последние четыре месяца перестали работать девять из них. По данным, которые zerkalo.io получили от двух работников сети, в течение нескольких месяцев, а, возможно, и до конца лета франшиза может полностью перестать работать в Беларуси. Получить оперативный комментарий у руководства компаний, которые управляют франшизами в Беларуси, не удалось.

После того, как журналистам рассказали о закрытии девяти пиццерий сети Papa John’s, с ними связался один из ее работников Андрей (имя изменено). По его словам, владельцы планируют закрыть все заведения сети до конца лета. «Франшиза перестала приносить доходы и учредитель решил отказаться от нее», — утверждает он. Андрей говорит, что это решение не связано с санкциями.

Эту же информацию подтвердил другой работник сети.

— Менеджеры нас предупредили, что Papa John’s уходит из Беларуси. Про увольнение никто официально не предупредил, только в устной форме, — рассказал он.

По информации, которую журналисьы получили, две из пиццерий планируется закрыть в июле, еще девять — в августе.

На вопрос, что будет с работниками закрывшихся заведений, Андрей говорит, что людей увольняют. Но по некоторым адресам на место Papa John’s планируют открыть новые заведения. Их владельцы, по его словам, предлагают работу старым коллективам.

— В Лошице, например, на месте пиццерии откроют хинкальню. Туда приглашают весь прежний персонал, — говорит Андрей.

Журналисты как клиенты позвонили в Papa John’s, чтобы узнать, будет ли работать пиццерия на Немиге в Минске в конце августа. Им не смогли точно ответить на этот вопрос и предложили звонить и уточнять в августе.

— Получается, нет гарантии, что эта пиццерия будет работать в конце августа?

— Верно, гарантий нет.

Известно, что франшизой Papa John’s в Беларуси управляют три тесно связанных между собой компании: «ПиДжей Лимитед», «ПиДжей Бел» и «ПиДжей Гранд». Одним из соучредитель и директором этой сети пиццерий, а также франшизой CINNABON был Евгений Студент. Раньше бизнесмен рассказывал, что работал в международных корпорациях, потому считает своими наставниками Coca-Cola и Henkel. А свое первое дело начал в 18 лет с того, что открыл в Барановичах киоск бытовой химии.

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