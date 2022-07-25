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Освобождение Херсонской области: ВСУ бьют по мостам и готовят контрудар

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  • 25.07.2022, 15:17
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Освобождение Херсонской области: ВСУ бьют по мостам и готовят контрудар

У оккупантов серьезные проблемы с логистикой.

Военные Вооруженных сил Украины приближают освобождение Херсонской области от российских оккупантов.

Как подчеркнул во время онлайн-брифинга сказал временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, ВСУ во исполнение приказа президента Украины Владимира Зеленского продолжают давить на врага и шаг за шагом приближают освобождение территорий Херсонской области от российского оккупанта.

"Действительно, очень метко и эффективно работают по складам боеприпасов, по скоплениям живой силы и очень эффективно в последнее время по логистике врага", - цитирует Бутрия "Главред".

Он напомнил об украинских ударах, нанесенных по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, по Дарьевскому и по Каховскому мостам.

"Это значительно ослабило их логистические движения (российских оккупантов – ред.). То есть, движение по этим мостам тяжелой техники на сегодня, скажем, очень затруднено. У них есть там попытка ремонта этих мостов. Есть сообщения о том, что они планируют наведение каких-то понтонных переправ, но поверьте, наши воины как работают эффективно, так и будут. Я думаю, что это им (оккупантам) не поможет. И это сигнал того, что (оккупантам) пора бежать с нашей территории Украины и Херсонской области", - отметил Бутрий.

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