Как глобальное потепление влияет на климат Беларуси 1 25.07.2022, 15:22

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Главный признак глобального потепления – экстремальные колебания погодных явлений: от аномальной жары до невероятного холода. И в Беларуси таких нетипичных явлений стало в последнее время все больше.

Беларусь, как и другие страны мира, почувствовала на себе результаты глобального потепления, рассказала начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Наталья Четырко.

По ее словам, для такого изменения климата характерен рост числа и интенсивности опасных погодных явлений. А это в последнее время и наблюдалось в республике.

"Если в среднем за год мы наблюдаем по республике от 10 до 20 случаев опасных гидрометеорологических явлений, то уже только за первое полугодие 2022 года у нас таких случаев уже более 33. Достаточно хотя бы вспомнить январь 2022 года, когда нам большей части территории нашей страны усиливался ветер до очень сильного порывистого, порывы составляли 32 м/с", – рассказала Наталья Четырко в эфире СТВ.

По ее словам, для глобального потепления характерны резкие чередования периодов экстремальной жары с периодами экстремального холода. В Беларуси это уже отразилось и на специфике сельского хозяйства: увеличился вегетационный период растений, теперь на белорусских грядках комфортно себя чувствуют и более теплолюбивые растения, те же арбузы.

"Но вместе с тем глобальное потепление, глобальное изменение климата приводит к тому, что у нас увеличивается продолжительность засушливых периодов. В частности, по Гомельской области ежегодно отмечаются периоды засухи, что негативным образом сказывается на развитии сельскохозяйственных растений", – отметила специалист.

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