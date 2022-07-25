«Нельзя купить в ЕС гаджеты»2
- 25.07.2022, 15:37
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Россияне в панике из-за жесткого контроля на финской границе.
Российские туристы, выезжающие в Финляндию по сухопутной границе, пожаловались на слишком строгий досмотр багажа и новые ограничения из-за введения санкций ЕС против России из-за войны в Украине, пишет unian.net.
Как сообщают российские СМИ, в частности, некоторые путешественники из России в последнее время отмечают проблемы с вывозом наличных денег. Так, по словам жительницы Санкт-Петербурга Вероники, выехать из России можно с "совсем незначительной суммой" – по 50-100 евро на день отдыха.
Также многие испытывают трудности из-за запрета вывозить из Евросоюза товары дороже 300 евро.
"Нельзя приобретать телефоны, практически любую технику, гаджеты, бинокли, дроны… Все это считается отныне "предметами роскоши", – рассказала собеседница издания.
Кроме того, россияне не могут ввозить в Финляндию продукты питания и напитки – пограничные службы заставляют выкидывать еду на границе.