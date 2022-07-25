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Донесите до друзей и родных, что на самом деле происходит

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  • 25.07.2022, 15:40
  • 1,908
Донесите до друзей и родных, что на самом деле происходит

Осведомлен - значит вооружен.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Порой, когда встречаюсь с друзьями и речь заходит о политике, понимаю, что некоторым людям практически безразлична нынешняя реальность. Казалось бы, все выходили на протесты 2020-го года. Сейчас же некоторые толком даже и не знают, что творится в Украине и причем здесь Беларусь.

Некоторые люди спрятали голову в песок из-за того, что они едва сводят концы с концами и не могут удовлетворить свои базовые потребности, поэтому им нет дела до политики. Многие не следят за новостями, даже не подозревая, что, возможно, в скором времени пойдут на войну в качестве пушечного мяса в первых рядах. А ведь недавно в новостях я видел, что Беларусь закупает 1000 мешков для трупов.

Белорусы, наша миссия в данный момент — донести до своих родных и друзей, которые не интересуются политикой, что на самом деле происходит и что нам может грозить. Осведомлен — значит вооружен, только вместе мы сможем повлиять на нашу судьбу и судьбу страны.

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