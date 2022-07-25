На Донбассе украинские военные уничтожили 10 танков и 15 БТР оккупантов 25.07.2022, 15:42

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Видеофакт.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили уже 10 танков и 15 бронетранспортеров российских захватчиков.

Об этом сообщили в телеграм-канале командования десантно-штурмовых войск.

«Противотанковое подразделение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжает уничтожать бронетанковую технику противника в районе выполнения задач на Донбассе. На счету воинов 79-й бригады ДШВ 10 танков и 15 БТР противника», – рассказали военные.

Вражескую бронетехнику бойцы 79-й бригады уничтожают на расстоянии от 2,5 до 5 километров. В этом украинским военным помогают как ПТРК от стран-партнеров, так и отечественные разработки.

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