закрыть
25 июля 2022, понедельник, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе украинские военные уничтожили 10 танков и 15 БТР оккупантов

  • 25.07.2022, 15:42
  • 1,154
На Донбассе украинские военные уничтожили 10 танков и 15 БТР оккупантов

Видеофакт.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили уже 10 танков и 15 бронетранспортеров российских захватчиков.

Об этом сообщили в телеграм-канале командования десантно-штурмовых войск.

«Противотанковое подразделение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжает уничтожать бронетанковую технику противника в районе выполнения задач на Донбассе. На счету воинов 79-й бригады ДШВ 10 танков и 15 БТР противника», – рассказали военные.

Вражескую бронетехнику бойцы 79-й бригады уничтожают на расстоянии от 2,5 до 5 километров. В этом украинским военным помогают как ПТРК от стран-партнеров, так и отечественные разработки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман