Белорусы теряют крупные суммы, попавшись на очередную схему обмана 25.07.2022, 15:45

Какие уловки используют кибермошенники.

Истории людей, ставших жертвами преступников, — хороший урок для других.

А мы продолжаем с помощью экспертов МВД и Следственного комитета раскрывать мошеннические схемы. Зачастую жертвы немолоды и мало подкованы в современных технологиях, чем и пользуются трюкачи. Испытанный способ обмана они могут видоизменить, а потому бдительность не помешает, пишет издание «Наш Час».

Деньги в больницу

На днях к 82-летней жительнице деревни Веточка Рогачевского района под видом адвоката пришла незнакомка. В это время сын сельчанки предсказуемо был на работе. Гостья убедила пенсионерку, что оказывает юридическую помощь ее внучке, которая живет в Минске. Якобы девушку сбила машина, когда та переходила проезжую часть в неположенном месте. Сейчас она в реанимации. «Адвокат» настаивала на передаче 15 тысяч долларов для срочной операции и отмазки родственницы от уголовной ответственности. Врала, что родители девушки уже передавали деньги для решения этих вопросов, однако их недостаточно. Бабушка согласилась пожертвовать для спасения кровиночки все сбережения. Преступница попросила замотать деньги в постельные принадлежности и передать ожидавшему на улице водителю, а сама поспешно ушла «по неотложным делам». Бабушка собрала вещи в больницу, завернула в них свой кошелек с 1500 рублями и 300 долларами, а также принадлежащие ее сыну, дяде минчанки, 5150 долларов. Сверток безропотно отдала водителю.

Днем на обед приехал сын. Узнал историю о ДТП и немедленно связался с родителями племянницы, а затем и с ней. Поняв, что его престарелая мать стала жертвой мошенников, обратился в милицию.

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У белорусских пользователей интернет-банкингов похитили более 80 тысяч рублей, на днях рассказали в СК. В мае 2021 года 29-летний житель Гродненской области и его подельники создали визуально схожие с сайтами белорусских банков интернет-страницы. Когда пользователи вводили в поисковую строку браузера запрос на вход в интернет-банкинг, то находили в топе предложений знакомую ссылку. А переходя по ней, попадали на фишинговую страницу. Позже с карт-счетов жертв списывались деньги. Организатор схемы их обналичивал, часть тратил, а остальное переводил на биткоин-кошельки подельников. Пострадавших около сотни. Подозреваемого заключили под стражу, личности его сообщников устанавливаются.

Ромео в кредит

21-летний житель столицы в прошлом году обманул не менее пяти девушек и нагрел руки за их счет на сумму более 25 тысяч рублей. В соцсетях он знакомился с барышнями и выстраивал с ними доверительные отношения. Спустя время молодой человек просил интернет-знакомых оформить на свое имя кредит или рассрочку на электронную технику, в том числе дорогие мобильные телефоны и ноутбуки. Ему, видите ли, банки отказывают. А платить, конечно же, обещал сам и в максимально короткие сроки собирался покрыть всю сумму. На самом деле водил их за нос. Но доверчивые девушки заключали на себя кредитные договоры и передавали мошеннику технику. Предсказуемо после этого парень придумывал разные отговорки, а потом переставал выходить на связь. Технику продавал в интернете по цене ниже рыночной. Есть предположение, что жертв больше… Это выяснят, а пока любитель жизни за девичий счет заключен под стражу.

Девушки фейковые и реальные

Попались на крючок мошенников автолюбительницы из Молодечно. Девушки находили на популярном сайте иномарки. Связавшись с продавцом, договаривались об условиях сделки. Неизвестный, якобы продавец транспортного средства, присылал в Viber для пущей убедительности копию своего паспорта и расчетный номер, на который следовало перечислить залог. Что и сделали потерпевшие, пополняя карманы мошенников. Так, 34-летняя горожанка пыталась купить минивэн Volkswagen. Она перевела продавцу в качестве предоплаты 1,5 тысячи рублей, но суммы для задатка оказалось мало — потребовали еще денег для лечения тяжелобольной матери. Когда покупательница засомневалась, лжепродавец пропал с горизонта. Еще одна девушка 25 лет внесла тысячу рублей аванса за автомобиль марки Citroen. Такой же суммы лишилась третья жертва, несостоявшаяся владелица Audi.

То, что от наказания можно уйти благодаря анонимности интернета, — миф. За обман на торговой площадке оперативники Солигорского РОВД задержали жителя Пинска. В феврале 33-летний подозреваемый обманул солигорца: тот перечислил 300 рублей в счет оплаты за машинку для татуировок. При этом фигурант представлялся девушкой, менял IP-адреса, сим-карты, телефоны и создавал фейковые анкеты. Но вся эта конспирация ему не помогла.

По итогам полугодия Могилевская область находится среди лидеров в республике по сокращению случаев зарегистрированных киберпреступлений. За шесть месяцев зафиксировано 543 таких преступления, за аналогичный период прошлого года — 1015, то есть их стало меньше на 46,5 процента, подсчитал начальник УПК УВД Могилевского облисполкома Роман Романенко. Благодаря чему это произошло и какие подходы наиболее часто используют преступники?

Снижение отмечается в целом по республике, что связано со спецоперацией в Украине, где размещались кол-центры, которые обзванивали людей. Эффективна и профилактическая работа с населением, в том числе декады кибербезопасности и различные акции, позволившие предупредить как можно больше потенциальных жертв мошенников.

— В большинстве случаев преступники завладевают реквизитами банковских карт благодаря самому потерпевшему, который добровольно вводит данные, перейдя по фишинговой ссылке, и расстается с деньгами, — предупреждает эксперт. — Все общение сводится к получению этой информации. Меняются только подходы. К примеру, на торговых площадках мошенники выставляют очень низкие цены на товар, и покупатели клюют на это: видя дельное предложение, сами активно предлагают внести деньги, сообщают данные карты... Еще один пример, на который падки молодые люди: предложение о покупке товара, который трудно достать в республике. Это гаджеты или новинки техники, еще не поступившие у нас в продажу. Так, мошенник предлагал купить на интернет-площадке модный фитнес-браслет: мол, подарили два, один не нужен, отдаст в упаковке, цена на 50 процентов ниже. И покупатель слепо поверил инструкциям и стал жертвой. В этом году в области зафиксировано 239 случаев фишинга за полгода, в 2021-м за аналогичный период было 183.

Специалист напомнил о необходимости быть бдительными и не сообщать никому в телефонном режиме паспортные и другие личные данные, реквизиты счетов банковских платежных карт, а также содержание СМС-сообщений, поступающих из банковских учреждений.

— Не скачивайте никакие приложения на телефон по чужой просьбе, — напомнил эксперт. — Если поступают подобные звонки, окончите разговор или оставьте без ответа аналогичные входящие вызовы.

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