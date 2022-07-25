В Мелитополе партизаны «охотятся» на оккупантов и гауляйтеров 25.07.2022, 16:14

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Мэр города раскрыл детали.

В захваченном РФ Мелитополе Запорожской области широкое партизанское движение развернулось в ответ на жестокое подавление оккупантами протестов мирных жителей.

Целями партизан являются как логистика оккупантов, так и местные коллаборанты, рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина мэр города Иван Федоров.

Он говорит, что российские оккупанты не должны чувствовать себя в Украине свободно. Поэтому приемлемыми являются действенные средства морального давления.

Мэр Мелитополя также напомнил об успешных акциях мелитопольских партизан против российских оккупантов.

"Во-первых, два бронепоезда, которые ехали в Мелитополь, были спущены с путей. Сначала один, через 3 недели второй. Во-вторых, полностью взорван мост между Мелитополем и Токмаком, который точно нельзя восстановить. В-третьих, проведен ряд акций специально для коллаборантов и гауляйтеров, которые привели к тому, что те не появляются в публичных местах. Совершенно", - добавил Федоров.

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