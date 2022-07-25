На Волыни сбили два беспилотника из Беларуси 25.07.2022, 16:18

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иллюстрационное фото

Обломки упали на дом, погиб человек.

В понедельник, 25 июля, в Волынской области были слышны взрывы. Их причиной стала работа противовоздушной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

"В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома", - рассказал он.

По его словам, к сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице.

Позже ОК "Запад" сообщил, что на северо-западном направлении было обнаружено два вражеских БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и осуществляли воздушную разведку объектов в Волынской области.

Также появились первые кадры с места падения обломков ракеты на жилой дом.

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