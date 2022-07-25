Грузинская оппозиция создала в парламенте свою рабочую группу по реформам для вступления в ЕС 25.07.2022, 16:24

На данный момент правящая партия и оппозиция отказываются сотрудничать.

Оппозиционные партии в грузинском парламенте учредили отдельную от правящей партии рабочую группу по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для евроинтеграции страны. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Рабочую группу образовали "Единое национальное движение", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели". Депутаты планируют подготовить проекты изменений в законодательство о судебной системе, выборах и борьбе с коррупцией.

В партиях заявили, что не верят в искренность заявлений "Грузинской мечты" о стремлении проводить евроинтеграционные реформы. Парламентский секретарь от "Лело" Ланда Галдава заявил, что в этой группе будет происходить "реальный процесс" и его не следует рассматривать как альтернативу инициативам от партии власти.

В "Грузинской мечте" после создания группы заявили, что оппозиция пытается дискредитировать процесс, начатый правящей партией, а созыв группы свидетельствует, что они живут "в параллельной реальности". "Непонятно, как три оппозиционные партии, не имеющие даже трети голосов в парламенте, могут как-то начать процесс, когда его уже инициировала правящая партия", - заявил руководитель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

"Мечта" ранее создала евроинтеграционную рабочую группу при парламентском комитете по процедурным вопросам и регламенту. Кроме собственных депутатов, к ней присоединились депутаты от партий "Гирчи", "Граждане" и "Европейские социалисты", которых в "Мечте" считают "конструктивной оппозицией". Презентовать наработанные изменения в законодательство планируют до 21 сентября, а одобрить – до 1 ноября.

Один из 12 пунктов в рекомендациях Еврокомиссии для Грузии – снизить поляризацию в стране. Пока "Грузинская мечта" и оппозиция категорически отказываются сотрудничать.

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