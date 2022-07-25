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Могут ли из пенсии белоруса без уведомления удержать деньги?

  • 25.07.2022, 16:37
Могут ли из пенсии белоруса без уведомления удержать деньги?

Объяснила юрист.

«Могут ли из пенсии без уведомления пенсионера удержать деньги? И сколько?», - спросила у aif.by гомельчанка.

Могут. Как объяснила юрист Диана Грядовкина, согласно ст. 108 Закона «Об исполнительном производстве» из пенсии может быть удержано не более 50% на уплату алиментов; на возмещение расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; на возмещение ущерба, причиненного преступлением; на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; при взыскании задолженности по оплате за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги.

По всем остальным видам взысканий может быть удержано не более 20% из пенсии.

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