Столтенберг: НАТО предоставит Украине сотни единиц оружия против беспилотников 1 25.07.2022, 16:45

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ЕНС СТОЛТЭНБЭРГ

ФОТА: LIGA.NET

Это - часть комплексного пакета помощи от Альянса.

Североатлантический альянс предоставит Украине сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам. Как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил в интервью сербской газете Kurir (перевод — unian.net) союзники и в дальнейшем будут оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.

"НАТО предоставит комплексный пакет помощи, который будет включать средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных противрбезпилотных комплексов", - сказал он.

Он не уточнил, о каких именно комплексах идет речь.

По его словам, в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от техники советских времен к современной технике, которую использует Альянс. Также есть стремление улучшить оперативную совместимость и укрепить институты обороны и безопасности Украины.

Столтенберг подчеркнул, что лидеры НАТО договорились на саммите в Мадриде о существенном усилении обороны и системы сдерживания в связи с созданием Россией угрозы мировой безопасности.

Речь идет об усилении первой линии обороны альянса, улучшении боевых групп в восточной части НАТО. Численность сил быстрого реагирования будет увеличена до более 300 тысяч человек.

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