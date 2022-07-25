«Это такой адреналин, не передать словами» 2 25.07.2022, 16:55

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Белоруска рассказала, как собирала грибы, следуя советам отца.

Говорят, теплый дождь и парность – к грибам. Корреспондент Виктория Волк Intex-press решила проверить достоверность приметы и отправилась в лес за грибами в выходной день.

Мой отец в молодости был мастером леса, поэтому любить природу, собирать грибы, ягоды и травы – это у нас семейное.

Я лично больше всего люблю собирать грибы. Это прям мое. И это одна из многих причин, за что я люблю лето.

После трехдневных дождей я решила сходить в лес на разведку. Взяла небольшой пакет и маленький нож. Я живу совсем рядом с лесом, буквально метрах в 50-ти. Здесь я знаю каждую тропинку.

На большой улов я особо не рассчитывала – максимум на жменю подсохших лисичек.

В лесу «почти осень»

Лес, несмотря на дожди, очень разный. Местами очень сухо – ветки под ногами так и хрустят. Местами, где мох и хвои, влажно – даже мои кроссовки немного промокли.е

Я считаю себя опытным грибником. В грибах разбираюсь на 90%, хорошо ориентируюсь в лесу, не боюсь заблудиться. И обычно в лес возле дома я хожу «по грибницам» – это когда визуально запоминаешь, где в прошлые годы росли грибы. Если не нарушить грибницу, то гриб снова вырастет на этом месте, максимум метр-два отклонение будет.

В этот раз на моей опушке, где до этого собирала десятки маслят, я нашла всего один – целенький и небольшой. Видимо, для маслят нужно еще пару дней.

Дальше – лиственный лес. Очень много желтых и оранжевых листьев. По ощущениям в лесу, как осенью.

Каждый желтый листик кажется лисичкой. Наклоняешься – а там обманка. Но все равно мне удалось собрать жмени две лисичек.

Я беру лисички размером от 1,5-2 см. Совсем мелкий гриб не гребу. А некоторые люди прям мох дерут в надежде «нарыть» еще лисичек. Я считаю, что к грибницам нужно относиться максимально бережно, ведь если мы будем портить их, останемся без грибов.

Попались по дороге зеленые сыроежки. Но все они были сухими и червивыми. А еще я встретила много огромных бабок (кобылок, свинушек). Раньше я их брала, но потом прочитала, что такие грибы накапливают в себе радиацию и различные токсины. Я не любитель рисковать своим здоровьем, тем более, что полно хороших грибов.

Папа учил всегда искать рядом

И вот зашла я в самую гущу леса, где очень трудно пройти и много мха. И не поверила своим глазам, когда увидела высокий красивый подосиновик. Он был целенький.

Срезать сразу не стала, так как папа всегда говорил мне: «Ищи рядом». Я оглянулась и увидела еще один подосиновик. Потом еще один… Мое сердце, как поется в песне, остановилось и замерло. Это такой адреналин, не передать словами.

Рядом я нашла еще несколько разных по возрасту подосиновиков. Всего на одной полянке их было девять.

Довольная и счастливая я пошла домой. Впрочем, по дороге нашла еще два боровика. С виду они были просто шикарны – крепкие и молоденькие, но при срезе – одна труха, червивые. Впрочем, я не расстроилась, ведь у меня уже есть неплохой «улов».

Почистив дома грибы, у меня получилась приличная глубокая тарелка. Один подосиновик и немного лисичек ушли на смесь с рисом для запекания кабачка. А из остальных сварю свежий грибной суп с укропом и сметаной.

Походом я довольна. Через пару дней обязательно пойду снова на охоту за новым урожаем грибов.

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