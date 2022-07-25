Украинские десантники «приземлили» очередной российский «Аллигатор» 1 25.07.2022, 17:07

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Стоимость этого вертолета составляет более 16 миллионов долларов США.

Украинские воины сбили российский новейший боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его удалось "приземлить" с помощью выстрела из ПЗРК "Игла", пишет "Обозреватель".

Стоимость такого вертолета стартует от 16 миллионов долларов. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

"Украинское сафари продолжается! Сечеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора – боевой вертолет Ка – 52. Работаем дальше!" – отметили украинские воины.

Они напомнили, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" - это новейшая единица российской боевой авиации. Его производство началось с 2008 года.

"Аллигатор" имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США.

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