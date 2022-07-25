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Во вторник в Беларуси будет до +31°С

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  • 25.07.2022, 17:14
Во вторник в Беларуси будет до +31°С

Прогноз погоды на 26-28 июля.

26 июля погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем в западных районах скажется влияние фронтального раздела. Ночью небольшая облачность, днем переменная облачность, пишет pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, местами +8..+10°С; максимальная днем +24..+29°С, по западу +30..+31°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

27 июля погоду обусловит атмосферный фронт, медленно продвигающийся на восток страны. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-востоку до +29°С.

28 июля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давление, лишь ночью по востоку, а днем по северу страны скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку, а днем по северу страны местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +19..+26°С.

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