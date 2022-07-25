В Украину прибыли первые немецкие зенитки Gepard 3 25.07.2022, 17:17

1,462

К ним переданы также несколько десятков тысяч патронов.

Украина получила от Германии первые зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет dw.com.

"Сегодня официально зашли три первых Gepard, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов", - сообщил он в эфире всеукраинского информационного телемарафона в понедельник, 25 июля.

В июне власти ФРГ впервые обнародовали реестр военной поддержки Украины. В перечне были указаны в том числе 30 ЗСУ Gepard и около 6000 единиц боеприпасов.

Высокоточное оружие, надежно защищающее от нападений с воздуха

Зенитные самоходные установки Gepard уже более 10 лет не стоят на вооружении бундесвера, но до сих пор имеют немало поклонников среди действующих и бывших немецких офицеров, поскольку это высокоточное оружие надежно защищает войска от нападений с воздуха.

Вес одной зенитки Gepard может составлять до 47 тонн. Такая машина способна стрелять двумя пушками 35 мм со скоростью более 1000 выстрелов в минуту по целям до 3,5 км в высоту, и до 6 км, если речь идет о наземных целях. У Gepard имеется два радара обзором до 15 км. Как отмечают в бундесвере, такая установка способна за считанные минуты полностью уничтожить целый конвой.

Снабжение Gepard боеприпасами ранее считалось проблемой, поскольку было доступно лишь немногим менее чем 60 тысяч 35-мм снарядов. Министерство обороны ФРГ совместно с Минобороны Норвегии потратили несколько недель на то, чтобы найти производителя, который может производить дополнительные боеприпасы.

Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию зенитных самоходных установок Gepard.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».