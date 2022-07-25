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В Пинском районе горела ферма

  • 25.07.2022, 17:30
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В Пинском районе горела ферма
иллюстрационное фото

Двое сотрудников фермы пытались самостоятельно справиться с огнем, но у них не получилось.

Инцидент произошел на территории МТФ ОАО «Охово» в деревне Торгошицы минувшей ночью, пишет «Вечерний Брест». О пожаре в доме животновода спасатели узнали в 2:57. По приезду выяснилось, что крыша здания охвачена огнем. Пламя уничтожило 20 «квадратов» кровли и повредило перекрытие на той же площади, пострадали отделка и имущество внутри. Двое сотрудников фермы пытались самостоятельно справиться с огнем, но у них не получилось – и без последствий для здоровья не обошлось, оба травмированы. Причина пожара устанавливается.

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