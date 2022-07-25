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В Беларуси - нехватка молока в продаже

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  • 25.07.2022, 17:40
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В Беларуси - нехватка молока в продаже

Производители сообщают о проблемах с сырьем и упаковкой.

Читатели zerkalo.io сообщают, что перебои с отечественными молоком и сливками в магазинах продолжаются. Все еще сложно найти молоко длительного срока хранения, стал более скудным выбор обычного молока в бутылках, а также не везде есть в продаже сливки. Иногда, как утверждают читатели, последние встречаются только российского производства, а в небольших магазинах у дома порой и вовсе нет молока.

Раньше в самих магазинах эту проблему связывали с сократившимся объемом поставок. Поэтому журналисты попробовали узнать о ситуации больше у производителей молока. Они позвонили нескольким из них как физлицо и спросили, где в Минске можно найти их продукцию длительного хранения и с чем вызван ее дефицит.

В компании «Савушкин продукт» подтвердили: в магазинах есть проблемы с наличием молока длительного срока хранения.

— Эта проблема на всем рынке Беларуси и со всеми поставщиками [молока]. Соответственно, во многие магазины оно не отгружается. Есть проблемы с сырьем, поэтому молоко не поступает, — объяснила представитель лидера молочной продукции на белорусском рынке.

По ее словам, в торговые сети и магазины отгружаются небольшие партии такого молока, поэтому его быстро разбирают. Специалист отметила, что в Беларуси «есть проблема с сырьем по кефиру и молоку» и с упаковками для него.

В компании «Бабушкина крынка» сказали, что молоко длительного срока хранения «должно быть во всех крупных магазинах».

— Вообще, «Бабушкина крынка» могилевская, поэтому в первую очередь обеспечиваем Могилев и область. Минск уже по остаточному принципу, — ответила специалист и уточнила, что в целом молока стали поставлять меньше.

В отделе продаж «Минского молочного завода № 1» тоже признали: бывает, что в торговых точках нет их продукта и заявки не выполняются, и предложили искать его в больших магазинах.

В компаниях «Бабушкина крынка» и «Савушкин продукт» также уточнили, что больше шансов найти молоко длительного срока хранения в крупных магазинах. Судя по ответам специалистов производителей молока, больше шансов найти продукт местного производителя, который в первую очередь обеспечивает рынок своего города и области, а уже после выполняет заявки из других регионов.

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