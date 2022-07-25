На военном полигоне в Беларуси испытывают модернизированный танк Т-72Б

На военном полигоне в Беларуси испытывают модернизированный танк Т-72Б5
- 25.07.2022, 18:14
Видеофакт.
На одном из военных полигонов Беларуси проходит испытания модернизированный танк Т-72Б, сообщает телеграм-канал Госкомвоенторг.
Модернизацией танка занимался «140 ремонтный завод». Заказчиком выступило бронетанковое управление Министерства обороны.
Предварительные испытания модернизированного танка начались с середины июля на одном из военных полигонов Беларуси.
«В ходе испытаний армейские экипажи оценивают технические и эксплуатационные показатели боевой машины», — сообщает Госкомвоенторг.