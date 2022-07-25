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На военном полигоне в Беларуси испытывают модернизированный танк Т-72Б

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  • 25.07.2022, 18:14
На военном полигоне в Беларуси испытывают модернизированный танк Т-72Б

Видеофакт.

На одном из военных полигонов Беларуси проходит испытания модернизированный танк Т-72Б, сообщает телеграм-канал Госкомвоенторг.

Модернизацией танка занимался «140 ремонтный завод». Заказчиком выступило бронетанковое управление Министерства обороны.

Предварительные испытания модернизированного танка начались с середины июля на одном из военных полигонов Беларуси.

«В ходе испытаний армейские экипажи оценивают технические и эксплуатационные показатели боевой машины», — сообщает Госкомвоенторг.

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