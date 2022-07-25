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В Харьковской области бойцы пограничного отряда в течение суток ликвидировали около 40 оккупантов

  • 25.07.2022, 18:17
В Харьковской области бойцы пограничного отряда в течение суток ликвидировали около 40 оккупантов

Нескольких взяли в плен.

В боях на Харьковщине бойцы сводного отряда Государственной пограничной службы Украины освободили несколько населенных пунктов, взяли в плен россиян и завоевали трофеи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Силы обороны в результате успешных контрнаступательных мер в Харьковской области взяли под контроль ряд населенных пунктов, где россияне размещали артиллерию для обстрелов жилых массивов Харькова.

Пограничники ликвидировали около 40 оккупантов, уничтожили бронированную технику врага. Также были взяты в плен российские военнослужащие. Техника, вооружение и боекомплект оккупантов стали трофейными и будут использованы украинскими военными в боях с врагом.

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