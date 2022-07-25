Отец Софьи Сапеги погасил штраф по приговору дочери 6 25.07.2022, 18:27

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Софья Сапега

Теперь ее могут помиловать или экстрадировать в Россию.

Россиянка Софья Сапега погасила штраф в 175 тысяч белорусских рублей (около 68 тысяч долларов). Его взыскал суд в пользу более 70 потерпевших силовиков, чиновников и судей. Сапегу осудили на 6 лет колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала «Черная книга Беларуси». Оплата штрафа устраняет формальные препятствия к помилованию Лукашенко или ее передаче в Россию для отбывания наказания, пишет Русская служба BBC.

Софья Сапега погасила всю сумму, которую она обязана была выплатить по приговору Гродненского областного суда, рассказал BBC адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский. По его словам, штраф Софьи оплатил ее отец Андрей Сапега, который живет в России. Эту информацию BBC подтвердила мать девушки Анна Дудич.

По словам адвоката Гашинского, по закону без погашения ущерба власти Беларуси не могут передать осужденную в Россию. В решении вопроса о помиловании погашение долга так же является ключевым условием.

Андрей Сапега в июне 2021 года записал в редакции ИА PrimaMedia во Владивостоке, где он живет, обращение к Лукашенко как «отец к отцу» с просьбой помиловать его дочь.

«Меня зовут Сапега Андрей, мне 53 года. Я отец четырех детей и Софья Сапега — моя старшая дочь, мой первый, долгожданный и любимый ребенок… , — говорил на видео ее отец. — Ей грозят очень серьезные тюремные сроки… Я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен… Не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить».

Софья Сапега отбывает срок в Гомельской женской колонии по вступившему в силу 17 мая приговору суда — она признана виновной в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе сведений о частной жизни.

По приговору она также должна была выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда около 70 гражданам, которые, по мнению суда, пострадали от ее работы в телеграм-канале «Черная книга Беларуси». Там публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и журналистов государственных СМИ. Сейчас канал заблокирован.

Каждому потерпевшему Сапега должна была выплатить от 1 до 5 тысяч белорусских рублей. Самые большие суммы суд присудил трем истцам — замначальника витебского отдела полиции Дмитрию Зятеву, председателю суда Мозырского района Анатолию Стрельченко и некой Ирине Кащук (вероятно, судья допустил опечатку и речь идет о майоре милиции Лельчицкого РОВД Инне Кащук).

По словам адвоката Гашинского, таких масштабных приговоров — по количеству потерпевших и размеру присужденного штрафа — до ее дела в Беларуси не было.

В конце июня Сапега обратилась из колонии к Лукашенко с ходатайством о помиловании. В нем говорилось, что в ходе следствия суд арестовал изъятые у Сапеги 15,4 тысяч белорусских рублей и 11 тысяч российских рублей (371 белорусский рубль), которые пожертвовали после приговора в ее пользу благотворители. Эти деньги пошли на частичное погашение компенсации морального вреда потерпевшим и госпошлины — в целом суд взыскал с Сапеги 175 тыс. белорусских рублей.

Софья говорила, что погасить всю задолженность — на тот момент она составляла 160 тысяч белорусских рублей (около 62 тысяч долларов) — ее семья в Беларуси не может.

«Дочь просила прощения за то, что доставила нам столько боли. Но мы семья — в каждой семье бывает беда», — говорила мать заключенной Анна Дудич.

Она рассказала, что сейчас Софья в колонии работает швеей. «Пишет, что старается работать, чтобы время шло быстрее», — добавила Анна Дудич. Софья также просила родителей переписать для нее стихи Евгения Евтушенко — передать книги в колонию не разрешают.

Лукашенко в июне заявил журналистам, что не исключает передачу Сапеги России. «Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать», цитировали его слова белорусские СМИ. «Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — говорил он.

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