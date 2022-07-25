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Киссинджер заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины

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  • 25.07.2022, 18:29
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Киссинджер заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины
Генри Киссинджер

Киссинджер заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины

Киссинджер заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое вышло 25 июля, заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины в переговорах с Россией

"Президент Украины неоднократно, и даже совсем недавно, заявлял, что он не будет вести переговоры ни о каких украинских территориях, которые были украинскими на момент начала войны. Так о чем тут договариваться? Ну только о том, что Россия должна очистить все территории, которые она захватила после того дня, после начала войны", – сказал он в ответ на вопрос, о чем сейчас нужно договариваться с президентом России Владимиром Путиным.

Ведущий возразил, что переговоры с Россией ничего не стоят, и это подтверждает ракетный удар РФ по порту Одессы, который был нанесен в течение суток после подписания соглашения о вывозе зерна.

По словам Киссинджера, ему для ответа на эту реплику "нужно было бы знать", были ли обязательства в соглашении о вывозе зерна, которые РФ нарушила (в соглашении говорилось, что "стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе").

"Как бы то ни было, переговоры однозначно придется базировать на необходимости предотвратить жертвы. И если ответственные на Западе это решат перед переговорами, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, чем они ни при каких обстоятельствах не уступят. И отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять", – добавил он.

Напомним, Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

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