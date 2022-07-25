Белорусские власти рассматривают возможность повысить НДС до 23% 4 25.07.2022, 18:38

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К повышению ставок налогов подталкивает жесткий дефицит бюджета.

В Беларуси рассматривают возможность поднять налоги, в том числе НДС до 23%, а также налог на прибыль, сообщает бизнес союз предпринимателей и работодателей.

К повышению ставок налогов подталкивает жесткий дефицит бюджета. В частности, рассматривается возможность поэтапного повышения налоговой нагрузки до 2025 года. О старте такой дискуссии в правительственных кругах сообщила сопредседатель и директор БСПН Жанна Тарасевич, выступая 21 июля на расширенном заседании Правления бизнес-союза.

Участники встречи выразили обеспокоенность подобными планами, так как повышение налоговой нагрузки ухудшит и без того непростые условия работы бизнеса. Кроме того, повышение косвенного налога (НДС) будет перекладывать бремя роста цен на конечного потребителя.

Жанна Тарасевич считает, что в нынешних условиях регулятору следует озаботиться не только тем, как наполнить бюджет, но и тем, как сократить его расходы. До сих пор над второй частью задачи никто серьезно не работал.

По мнению экономиста Татьяны Быковой, альтернативой общему повышению налогов может быть отказ от ряда налоговых льгот, тем более что польза особых налоговых режимов и индивидуальных льгот для экономики страны зачастую вызывает сомнения.

В целом выступавшие сошлись во мнении, что белорусский бизнес входит в крайне непростой период работы. Экономист Дмитрий Крук прогнозирует глубокую рецессию национальной экономики по итогам 2022 года. К таким неутешительным выводам приводит анализ текущей макроэкономической статистики, зафиксировавшей серьезные проблемы с экспортом продукции и производством в ключевых отраслях промышленности.

Консультант Александр Паньков обратил внимание на то, что сейчас белорусские компании не могут четко планировать свою деятельность даже на среднесрочный период и предпочитают сворачивать инвестиционную активность. Спикер полагает, что бизнесу следует готовиться к работе в условиях длительного L-образного спада деловой активности, в том числе жестко оптимизировать затраты.

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