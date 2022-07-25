Кыргызстанцев вербуют в ЧВК «Вагнер» для войны в Украине 25.07.2022, 18:50

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По такой же схеме в ЧВК вербуют белорусов.

В социальных сетях стали появляться объявления о вербовке кыргызстанцев на войну в Украине через российскую частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» под видом набора работников в ЧОП (частные охранные предприятия) в регионах России.

Это расследование о найме граждан стран Центральной Азии, в частности Кыргызстана, опубликовала на своем YouTube-канале редакция общественного фонда «МедиаХаб» под руководством журналиста Али Токтакунова, пишет azattyk.org.

Привлекшие внимание журналистов объявления

В видео журналисты приводят скриншот объявления о найме граждан КР от 24 лет, размещенного на Инстаграм-странице kg.zarplata. В тексте указано, что предстоит «охрана промышленных объектов в отдаленных регионах России», а «при условии положительной характеристики с места работы, компанией в дальнейшем оказывается помощь в получении гражданства РФ». Там же сказано, что «расходы на дорогу оплачивает работодатель», а заработная плата стартует от 100 тысяч рублей в месяц.

В расследовании отмечено, что аналогичные объявления обнаружены и в соцсетях узбекистанского сегмента.

Журналисты «МедиаХаба» связались с работодателями по указанному номеру, где им сказали, что «месяц-полтора набора в ЧОП не будет из-за изменения приоритетов», но предложили кое-что другое. В частности, речь шла о работе от 4 месяцев и более, за которую предлагается ежемесячное вознаграждение в 240 тысяч рублей.

«О военной подготовке не спрашивали, берут даже людей с судимостью, лишь бы не граждане стран ЕС и НАТО… Ну и самое главное: пишут, что новобранец будет выполнять задачи в зоне спецоперации в Украине, а сама [нанимающая] организация работает в интересах Минобороны РФ», − отмечается в расследовании. При этом ведущий подчеркнул, что «никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено».

Следы ЧВК «Вагнер»

Отдельным пунктом в условиях найма на работу, по данным «МедиаХаба», прописано то, что «аккаунты в социальных сетях должны быть удалены, использование смартфона на территории запрещено, кнопочный телефон без камеры разрешен».

Журналисты-расследователи заявили, что контакт, с которым они общались, просит приехать на работу в хутор Молькино Краснодарского края РФ. Телефонный номер, с которого высылалось описание вакансии и условия, они проверили с помощью сервиса по идентификации телефонных номеров Getcontact и выяснили, что там он сохранен под именем «ЧВК Вагнер».

«Нам удалось узнать, что сам номер зарегистрирован на некую Герасимову Евгению Алексеевну, 1982 года рождения. В то же время [в объявлении] по всем вопросам просят обращаться к некоему Вениамину Леонидовичу. К сожалению, узнать, кто он такой, какое отношение он имеет к ЧВК, не удалось… На карте мы нашли хутор Молькино и обнаружили там военную базу. Можно предположить, что наемников обучают на этой территории. Но это не так. Рядом расположен другой объект. Журналисты еще в 2019 году разоблачили секретную базу ЧВК «Вагнера», замаскированную под старый пионерский лагерь. Тогда писали, что наемники после тренировок отправляются воевать на восток Украины и в Сирию», − рассказывает сотрудник «МедиаХаба».

«Это не наша война»

Гражданский активист Тынчтыкбек Жанадыл считает, что государство должно принимать меры в таких случаях - когда молодых кыргызстанцев вербуют для участия в военных действий за пределами страны:

− Это не наша война. Почему наши ребята должны туда ехать? ГКНБ должно заняться этим вопросом и выяснить, кто нанимает наших граждан для отправки туда. Мы слышим, что этим занимается ЧВК «Вагнер», но участие в войне ничем хорошим не закончится и ничего хорошего не принесет. Каждая человеческая жизнь бесценна. В чем смысл, если в попытке заработать 200-300 тысяч рублей можно умереть? К тому же это не просто работа, а выполнение заданий, когда придется разрушать здания другой страны, лишать жизни невинных людей, стрелять по ним… Возможно, и детей убивать. Я очень отрицательно отношусь к этому.

Согласно статье 416 Уголовного кодекса КР, «вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет». Эти же действия, совершенные группой лиц, в том числе по предварительному сговору, грозят заключением на срок от 12 до 15 лет.

А участие гражданина КР «без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения» наказывается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет.

Несмотря на это, уже имеются факты участия кыргызстанцев в вооруженном конфликте на территории Украины. Ранее ГКНБ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина КР К.у.А., который в декабре 2021 года выехал в трудовую миграцию на территорию Украины. По данным посла Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова, этот молодой человек «оказывает помощь санитарам, которые служат в территориальной обороне».

Между тем аналитики отмечают, что зачастую наемники принимают гражданство страны, которая их вербует, чтобы избежать наказания на родине.

Бывший зампредседателя ГКНБ КР Артур Медетбеков добавил, что, действительно, в законах имеются лазейки, которые позволяют избежать такого наказания:

− Наши ребята сегодня воюют как на стороне России, так и Украины, как наемные солдаты. И наши власти должны будут привлечь их к ответственности, если выяснится, что они участвовали в военных действиях, совершали террористические акты или другие серьезные преступления. Но есть кыргызстанцы, которые заключив соглашение, позже получают гражданство другой страны, а значит, уголовное дело в отношении них уже возбудить не получится. Но если будучи гражданином КР кто-то воюет по контракту, то этому, конечно, должна быть дана правовая оценка.

Ранее ВВС со ссылкой на наемников и паблики, где раньше велась вербовка, сообщало, что ЧВК «Вагнер» начала широкий набор наемников на войну в Украине. Тогда же СМИ направило направила запрос в Минобороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о наборе на полигоне в Молькино.

До этого было подтверждено, что наемники ЧВК «Вагнер» действительно участвуют в войне в Украине. В частности, 2 мая этого года ряд информагентств сообщил о том, что они попали в плен в Украине.

Наемники ЧВК «Вагнер» принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне вооруженных сепаратистов с 2014 года. Считается, это формирование напрямую связано с Евгением Пригожиным, российским бизнесменом и «поваром» президента России Владимира Путина. Формально служащие в этой структуре люди не имеют отношения к российским вооруженным силам, однако они пользуются принадлежащими Минобороны инфраструктурой и транспортом, а также получали боевые ордена и медали.

За последующие годы наемники «Вагнера» успели проявить себя в Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике, Судане. В декабре 2021 года Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнера», под ограничения попали восемь физических лиц и три юридических, с которыми наемники подписывали контракты.

В прошлом месяце выяснилось, что двое граждан КР погибли в Украине. Руслан Полотов и Аманбек Курбанбаев воевали на стороне российских войск, но каким образом они туда попали и кто их нанимал – не известно. Официальные органы КР этот вопрос не комментируют.

С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в войне погибли получившие российское гражданство несколько уроженцев Кыргызстана: Эгемберди Дорбоев, Рустам Зарифулин, Исломжан Камилов, Сыргакбек Озубеков, Адилет Алиев и Мирлан Тохтакунов.

На сегодня ни Украина, ни Россия официально своих военных потерь не раскрывают. По данным ЦРУ, российские потери в войне с Украиной, по последним оценкам разведывательного сообщества США, составили 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч ранеными.

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