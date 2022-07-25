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«Белгазпромбанк» рассказал про уловки банковских мошенников

  • 25.07.2022, 19:01
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«Белгазпромбанк» рассказал про уловки банковских мошенников

В стране увеличилось количество случаев телефонного мошенничества по новой схеме.

В Беларуси увеличилось количество случаев телефонного мошенничества по новой схеме, сообщает «Белгазпромбанк». Мошенники представляются либо работниками банков, либо сотрудниками правоохранительных органов. «В разговоре человека склоняют к мнимому сотрудничеству и предупреждают об уголовной ответственности за разглашение информации. При этом на любой стадии такого „общения“ предпринимаются попытки получения конфиденциальных данных для совершения в дальнейшем хищений», — сообщает финучреждение.

В «Белгазпромбанке» напоминают, что что банковские продукты ни в коем случае нельзя оформлять по запросу любых неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Также не стоит сообщать реквизиты банковской платежной карточки, пароли, коды из SMS-сообщений, паспортные данные. «При возникновении любых вопросов, связанных с оказанием банковских услуг, используйте только каналы связи, указанные на официальном сайте банка», — уточняют в банке.

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