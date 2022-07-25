Словакия готова передать Украине истребители 3 25.07.2022, 19:05

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Раскрыты нюансы.

Словакия готова обсуждать передачу Украине 11 многоцелевых истребителей МиГ-29 после того, как они будут сняты с эксплуатации, и вместо них воздушное пространство будут патрулировать Польша и Чехия.

Словакия недостаточно большая, чтобы в одностороннем порядке подарить Киеву МиГи, поэтому необходимы союзники, и предложение замены самолетов или деньги, рассказал министр обороны страны Ярослав Надь на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает Sky News.

Словацкий министр добавил, что стоимость каждого МиГ-29 составляет около 35 млн евро.

Надь подчеркнул, что истребители должны снять с эксплуатации в конце августа, а с начала сентября воздушное пространство Словакии будут патрулировать союзники.

"Сразу же, когда мы их приземлим (истребители - Ред.), и чехи и поляки возьмут на себя охрану воздушного пространства, мы сможем обсудить будущее МиГ-29…", - заявил глава Минобороны Словакии.

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