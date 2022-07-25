Николай Автухович 15-й день держит сухую голодовку 2 25.07.2022, 19:15

Николай Автухович

Состояние политзаключенного резко ухудшилось.

Николай Автохович сухой голодовкой старается добиться разрешения на переписку. Заключенному перестали приходить письма даже от 83-летней матери, пишут правозащитники "Весны".

Автухович содержится в тюрьме №1 Гродно. Здесь же происходит и суд над ним.

Состояние Автуховича резко ухудшилось в четверг, 21 июля, на 11-й день голодовки. У него усилились боли в животе, началась резь, поднялся пульс.

Несмотря на это, тюремный врач разрешил ему участвовать в судебном процессе, а ходатайство о освидетельствовании внешним доктором было отклонено.

"Николай сказал, что может участвовать, только если ему разрешат лежать, в этом тоже отказали. В конце концов его удалили из зала за дискуссию с судьей, суд продолжается без Николая", — написала в соцсетях Светлана Богуш.

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