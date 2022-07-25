Николай Автухович 15-й день держит сухую голодовку

Николай Автухович 15-й день держит сухую голодовку2
- 25.07.2022, 19:15
Состояние политзаключенного резко ухудшилось.
Николай Автохович сухой голодовкой старается добиться разрешения на переписку. Заключенному перестали приходить письма даже от 83-летней матери, пишут правозащитники "Весны".
Автухович содержится в тюрьме №1 Гродно. Здесь же происходит и суд над ним.
Состояние Автуховича резко ухудшилось в четверг, 21 июля, на 11-й день голодовки. У него усилились боли в животе, началась резь, поднялся пульс.
Несмотря на это, тюремный врач разрешил ему участвовать в судебном процессе, а ходатайство о освидетельствовании внешним доктором было отклонено.
"Николай сказал, что может участвовать, только если ему разрешат лежать, в этом тоже отказали. В конце концов его удалили из зала за дискуссию с судьей, суд продолжается без Николая", — написала в соцсетях Светлана Богуш.