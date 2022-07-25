Зеленский сменил командующего Силами спецопераций 5 25.07.2022, 19:20

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Кто им стал.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

В частности, указом президента с должности командущего ССО уволен Григорий Галаган. Следующим указом на эту должность назначен Виктор Хоренко.

Отметим, Силы специальных операций - это отдельный род войск Вооруженных сил Украины. Их привлекают к проведению информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом, мерам по защите жизни граждан и государственных объектов, защиты суверенных прав Украины.

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