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Зеленский сменил командующего Силами спецопераций

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  • 25.07.2022, 19:20
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Зеленский сменил командующего Силами спецопераций

Кто им стал.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

В частности, указом президента с должности командущего ССО уволен Григорий Галаган. Следующим указом на эту должность назначен Виктор Хоренко.

Отметим, Силы специальных операций - это отдельный род войск Вооруженных сил Украины. Их привлекают к проведению информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом, мерам по защите жизни граждан и государственных объектов, защиты суверенных прав Украины.

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