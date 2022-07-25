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В Беларуси узаконят самострой

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  • 25.07.2022, 19:30
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В Беларуси узаконят самострой

C 1 сентября.

Лукашенко подписал указ, разрешающий узаконить самовольные постройки, кроме тех, которые расположены в Минске, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Указ дает право местным исполнительным и распорядительным органам принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, возведенные без разрешений и проектной документации, кроме расположенных в Минске. При этом такие постройки не будут признаваться самовольными.

Указ вступает в силу 1 сентября этого года и будет действовать до 1 января 2025 года. Документ распространяет свое действие на самовольные постройки, возведенный на участках, полученнных до 1 сентября 2022 года.

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