«Люди мало покупают — раньше рассрочки были более выгодными» 2 25.07.2022, 19:49

Сотрудники магазинов бытовой техники – о ситуации с ассортиментом товаров и спросом.

Цены на бытовую технику в Беларуси за последние месяцы заметно подросли. Ритейлеры рассказывали ранее, что в этой ситуации также сократился ассортимент. «Зеркало» спросило сотрудников крупных ритейлеров бытовой техники, как в последние месяцы обстоит дело с покупательским спросом, какие товары чаще всего покупали, а также какая ситуация с ассортиментом.

«Средний чек однозначно сократился. Крупногабарит берут мало»

Денис (имя изменено. — Прим. ред.) работает в интернет-магазине 21vek.by. Он рассказал, что в последние месяцы ассортимент в их компании уменьшился примерно на 15%, но за счет того, что у фирмы много прямых договоров с производителями, критической эту ситуацию не назовешь. Тем не менее, брендов у них стало меньше.

— А вот цены выросли на все. Например, стоимость телевизоров увеличилась в два раза, на некоторые модели и больше. Если еще два года назад телевизор Samsung 50 дюймов со смарт-ТВ и разрешением 4k можно было взять за 1000 рублей, то сейчас этот же бренд, 32 дюйма, с теми же характеристиками за тысячу не купишь.

По мнению сотрудника интернет-магазина, сейчас они теряют потенциальных клиентов, которые хотят купить конкретный товар и аналоги их не интересуют. Однако покупателей у них меньше не стало, выручка подросла, даже несмотря на то, что средний чек стал меньше.

— Учитывая рост закупочных и розничных цен, по факту получается, что много покупают мелкого товара. Крупногабарит берут очень мало.

Мужчина отметил, что сотрудников магазина сейчас не сокращают — многие уходят сами, потому что зарплаты «неконкурентоспособные» — в рублях они держатся на том же уровне, что были и четыре года назад.

— Многие из моих коллег выбирают для себя один из немногих денежных вариантов — идут учиться на «СЕ» категории и переходят в дальнобой, потом уезжают в Литву и Польшу.

«Людей цены уже не пугают — покупают в кредит и рассрочку»

Несколько лет Иван (имя изменено. — Прим. ред.) работает в магазине «5 элемент». Мужчина помнит, как в 2014 году покупатели сметали с полок бытовую технику, покупали по несколько единиц крупногабарита — холодильников, стиральных машин и другие товары. А через пару месяцев те же люди приходили обратно и слезно просили забрать холодильник, потому что «столько не нужно».

Начиная с конца февраля, после того, как в Украине началась война, в течение марта и апреля Иван наблюдал практически то же самое: бывало, что люди закупали несколько наименований крупной бытовой техники. Но уточняет, что в этом году не было такого, чтобы толпа стояла еще задолго до открытия магазина. Среди покупателей были не только белорусы, приезжали и россияне.

— Возможно, покупали товар и на перепродажу, но не исключаю, что и себе про запас. Люди хоть как-то старались сохранить свои деньги, вложив их в технику. Белорусы скупали все в рассрочку и кредит, в кредитном отделе был тогда большой ажиотаж, россияне брали за наличку. В первую очередь скупали технику известных марок, дорогую, очень много хватали телевизоров.

Цены на бытовую технику в их торговой сети поднялись, каких-то брендов не стало, например, исчез Electrolux, «подсели» LG, Samsung. Но в последнее время поставки начали налаживаться, по словам Ивана, недавно приехали телевизоры LG польской сборки, каким образом они попали в Беларусь, он не знает.

— Сейчас, несмотря на инфляцию, люди успокоились, цены их уже не пугают, по-прежнему товары покупают, часто в кредит или рассрочку. В 70−80% покупки делают вынужденные — например, летом часто выходили из строя холодильники и морозильники, надо было купить что-то взамен сломанного. Эту технику стараются приобретать импортную, к Atlant люди начали относиться с предосторожностью. Я их понимаю — бывает иногда новый холодильник приходит — включаешь его, а он не работает.

По словам Ивана, люди всегда хорошо покупали мобильные телефоны, а вот с компьютерами пока затишье — сезон наступит перед началом учебного года. Мужчина считает, что несмотря на санкции, техника в Беларуси будет, однако, нет ясности, разнообразным ли будет выбор по маркам и моделям. Сейчас спасает «довольно качественный» товар из Китая.

Что касается зарплат сотрудников, то они находятся на том же уровне, что и были еще семь лет назад. У Ивана она 900 рублей, у его коллег-продавцов — по 800 рублей.

— Нет уже у нас той команды, которая была раньше. Руководство говорит прямо: уволитесь — придут на ваше место другие. Вот поэтому я скоро и увольняюсь.

«Люди мало покупают — раньше рассрочки были более выгодными»

Минчанка Маргарита (имя изменено. — Прим. ред.) работает в торговой сети «Электросила». Девушка говорит, что у них сейчас проблемы с теми товарами, представительства которых ушли из Беларуси.

— Я не скажу, что есть дефицит какой-то продукции. Потому если какой-то бренд уходит, то на его место приходит аналогичный товар другой марки, который будет в той же ценовой категории, с теми же характеристиками. Но конечно, если человек хочет купить конкретную модель определенного бренда, у него это может не получиться, потому что именно этот бренд перестали возить в страну.

Сотрудница говорит, что из-за того, что какие-то бренды ушли из Беларуси, компания сократила продавцов, которые специализировались на этой марке, остальные люди работают, но зарплаты остались на уровне прошлых лет.

В этой же торговой сети в Минске работает Тимур (имя изменено. — Прим. ред.). Парень отметил, что в их магазине количество покупателей снизилось, а выручка стала меньше. Тем не менее, штат у них тоже не сокращают.

— Сейчас проблемы с поставками Samsung, Bosch — они вообще не идут. Люди мало покупают товар. Раньше рассрочки были более выгодными, а сейчас они короткие, — сообщил Тимур.

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