Украинские военные сбили очередной российский штурмовик Су-25

Украинские военные сбили очередной российский штурмовик Су-255
- 25.07.2022, 20:02
- 2,388
Россияне потеряли очередные $11 миллионов.
Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 "Грач" стоимостью 11 миллионов долларов.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
"Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады", - сказано в сообщении ДШВ.
Стоит заметить, что Су-25 эксплуатируются еще с начала 80-х годов. Основной задачей самолетов является поддержка сухопутных войск и уничтожение объектов противника. Такие штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армии.