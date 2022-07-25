В аэропорту ограбили спящую белоруску

В аэропорту ограбили спящую белоруску4
- 25.07.2022, 20:08
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Забрали рюкзак с документами, макбуком и девятью тысячами евро.
Полиция Вильнюса устанавливает личность подозреваемых в краже рюкзака с крупной суммой денег у белоруски, сообщает портал zanedeliu.lt.
Женщина уснула на скамейке в аэропорту, а проснувшись, обнаружила пропажу рюкзака со всеми документами и деньгами.
Как сообщили в полиции Вильнюсского округа, женщина обратилась к правоохранительным органам в связи с кражей рюкзака, в котором находились 9 тысяч евро, ноутбук MacBook, планшетный компьютер, 3 банковские карты и личные документы.
По факту кражи начато досудебное расследование.