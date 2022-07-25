Россияне накрыли «Градами» приграничный район в Черниговской области 1 25.07.2022, 20:15

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Произошло 12 взрывов.

Российские войска вечером обстреляли приграничный район в Черниговской области из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

"Сегодня, 25 июля, около 19:00 россияне обстреляли из "Градов" территорию возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская община). Насчитали 12 взрывов/"приходов". Информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется", - отметил он.

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