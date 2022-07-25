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Белорусы Польши активно донатили на «польский» Bayraktar для украинской армии

  • 25.07.2022, 20:54
Белорусы Польши активно донатили на «польский» Bayraktar для украинской армии

Большинство белорусов – на стороне Украины.

Проживающие в Польше белорусы активно поддержали сбор средств на «польский» Bayraktar для Украины. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал инициатор сбора, известный польский журналист Славомир Сераковский.

— С первого дня я пригласил белорусов, которые живут в Польше, чтобы они создали свою виртуальную копилку в рамках этой акции и в результате они собрали больше всего денег из всех копилок. Это свидетельство того, что Лукашенко на стороне Путина, но большинство белорусов на стороне Украины, — отметил Сераковский.

Напомним, в Польше собрали необходимые 22,5 млн злотых (4,8 млн долларов) на покупку Bayraktar для Украины.

В сборе поучаствовали более 200 тысяч человек, в том числе политики и знаменитости из разных стран.

До конца кампании по сбору средств остается еще четыре дня, и деньги продолжают поступать.

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