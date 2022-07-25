Белорусы Польши активно донатили на «польский» Bayraktar для украинской армии
- 25.07.2022, 20:54
Большинство белорусов – на стороне Украины.
Проживающие в Польше белорусы активно поддержали сбор средств на «польский» Bayraktar для Украины. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал инициатор сбора, известный польский журналист Славомир Сераковский.
— С первого дня я пригласил белорусов, которые живут в Польше, чтобы они создали свою виртуальную копилку в рамках этой акции и в результате они собрали больше всего денег из всех копилок. Это свидетельство того, что Лукашенко на стороне Путина, но большинство белорусов на стороне Украины, — отметил Сераковский.
Напомним, в Польше собрали необходимые 22,5 млн злотых (4,8 млн долларов) на покупку Bayraktar для Украины.
В сборе поучаствовали более 200 тысяч человек, в том числе политики и знаменитости из разных стран.
До конца кампании по сбору средств остается еще четыре дня, и деньги продолжают поступать.