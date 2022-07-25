Украинцы уничтожили 50 складов российского оружия 3 25.07.2022, 21:03

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Об этом сообщил министр обороны Украины.

С момента поступления в распоряжение ВСУ ракетных систем залпового огня HIMARS украинские военные уничтожили 50 российских складов боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Удары по складам разрывают логистические цепочки российских военных и лишают возможности вести активные боевые действия, рассказал Резников. Он заверил, что подсчеты западных партнеров совпадают с данными украинских властей: уничтожены «полсотни объектов, где хранятся боеприпасы» российских войск.

Украина уже получила 12 HIMARS и определенное количество MLRS M270. В новом пакете военной помощи США анонсировали поставки еще четырех HIMARS и в перспективе обещали довести общее число этих установок до 20. Украинский министр указал, что эффективное использование западной техники повышает уровень доверия партнеров к Киеву. В результате этого ВСУ получают больше военной помощи.

Удары по командным пунктам и складам боеприпасов снижают боеспособность российской армии в Херсонской области, что дает возможность ВСУ начать продвижение в этом направлении, уверены украинские власти.

Советник главы Херсонской гражданской военной администрации Сергей Хлань заявил, что на прошлой неделе украинские силы провели «очень успешную стратегическую операцию, так как были подбиты мосты, которые помогали поставлять боеприпасы и технику в сеть противника». «Это был поворотный момент в нашей борьбе за Херсон», — сказал он. Хлань добавил, операция прошла усешно благодаря координации движения сопротивления на оккупированных территориях с украинскими силами.

«Это очень точные попадания по складам боеприпасов, уничтожение командных пунктов и личного состава, радиолокационных систем и вчера была уничтожена целая куча комплексов С-300, которые обстреливали Николаев», — сказал Хлань.

Две российские контратаки в Херсоне не увенчались успехом, сообщило украинское оперативное командование «Юг» в понедельник. Вооруженные силы РФ отступили с потерями.

Украинские боевые самолеты и вертолеты нанесли несколько ударов по Бериславскому району Херсона. Киев утверждает, что было уничтожено несколько танков и гаубиц, а также командный пункт 785-го отряда Национальной гвардии России и два склада с боеприпасами.

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