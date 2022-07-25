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Жесткая авария произошла в центре Минска

  • 25.07.2022, 21:21
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Жесткая авария произошла в центре Минска

Автомобиль вылетел на тротуар.

Читатели «Онлайнера» сообщают об аварии, которая произошла сегодня днем на перекрестке улиц Куйбышева и Киселева в Минске. По предварительной информации, столкнулись BMW и Toyota, причем один из автомобилей вынесло на тротуар прямо в районе пешеходного перехода.

— На перекрестке всегда много людей, но всем повезло, никто не пострадал, — рассказал один из свидетелей.

Автомобили сильно повреждены. Toyota, вылетев с дороги, сбила светофор и врезалась в дерево, в машине сработали подушки безопасности.

В ГАИ Минска подтвердили: «На пересечении улиц Куйбышева и Киселева произошло ДТП с участием двух авто. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута».

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