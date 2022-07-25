«Нельзя успешно взаимодействовать двум авторитарным режимам» 1 25.07.2022, 22:04

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«Магнит Минска» на проспекте Независимости.

Фото megapolis-real.by

История еще одного сотрудничества Беларуси с Ираном бесславно заканчивается.

В конце прошлой недели Александр Лукашенко приказал «разобраться» с долгостроем «Магнит Минска», которым занималась иранская компания, и создать на его месте ТЦ с преимущественно белорусскими товарами. Этот случай – еще один провал в белорусско-иранских отношениях, пишет «Солидарность».

Дело в том, что еще в начале двухтысячных у Лукашенко были большие планы на сотрудничество с Ираном. Так, в 2006 году он заявил, что Беларусь рассматривает это государство «как серьезную точку опоры в дальнем зарубежье и намерена активизировать торгово-экономическое сотрудничество»

Однако практически все совместные проекты завершались неудачами.

В том же 2006-м году в Беларуси состоялось открытие сборочного производства на автозаводе «Юнисон» иранских легковых автомобилей «Саманд». Планировалось, что объем производства достигнет 25 тысяч единиц в год. Однако за пять лет производства удалось реализовать всего около тысячи автомобилей. В 2013-м году проект был окончательно закрыт.

Не сложились отношения у Беларуси с Ираном в авиасообщении и добыче нефти. В 2007 году Лукашенко заявлял, что наша страна сможет добывать там черное золото, однако этого так и не произошло. А вот авиасообщение между двумя странами все же было запущено, но в 2017 году полеты «Белавиа» в Тегеран прекратились.

Одним из значительных иранских проектов в нашей стране должен был стать многофункциональный комплекс «Магнит Минска», которым занялась компания «Кейсон». Планировалась, что объект вместит в себя гостиницу, торговый центр, офисы и развлекательные заведения. Запустить комплекс должны были к 2014 году, за это время его не раз упрощали, однако до сих пор он стоял в качестве долгостроя.

В начале этого года председатель Совета Республики Наталья Кочанова говорила, что если не будет подвижек в строительстве, то объект отдадут госзастройщикам. Так и произошло: 22 июля Лукашенко приказал открыть на месте долгостроя торговый центр с преимущественно белорусскими товарами.

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