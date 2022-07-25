закрыть
25 июля 2022, понедельник, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нельзя успешно взаимодействовать двум авторитарным режимам»

1
  • 25.07.2022, 22:04
  • 3,586
«Нельзя успешно взаимодействовать двум авторитарным режимам»
«Магнит Минска» на проспекте Независимости.
Фото megapolis-real.by

История еще одного сотрудничества Беларуси с Ираном бесславно заканчивается.

В конце прошлой недели Александр Лукашенко приказал «разобраться» с долгостроем «Магнит Минска», которым занималась иранская компания, и создать на его месте ТЦ с преимущественно белорусскими товарами. Этот случай – еще один провал в белорусско-иранских отношениях, пишет «Солидарность».

Дело в том, что еще в начале двухтысячных у Лукашенко были большие планы на сотрудничество с Ираном. Так, в 2006 году он заявил, что Беларусь рассматривает это государство «как серьезную точку опоры в дальнем зарубежье и намерена активизировать торгово-экономическое сотрудничество»

Однако практически все совместные проекты завершались неудачами.

В том же 2006-м году в Беларуси состоялось открытие сборочного производства на автозаводе «Юнисон» иранских легковых автомобилей «Саманд». Планировалось, что объем производства достигнет 25 тысяч единиц в год. Однако за пять лет производства удалось реализовать всего около тысячи автомобилей. В 2013-м году проект был окончательно закрыт.

Не сложились отношения у Беларуси с Ираном в авиасообщении и добыче нефти. В 2007 году Лукашенко заявлял, что наша страна сможет добывать там черное золото, однако этого так и не произошло. А вот авиасообщение между двумя странами все же было запущено, но в 2017 году полеты «Белавиа» в Тегеран прекратились.

Одним из значительных иранских проектов в нашей стране должен был стать многофункциональный комплекс «Магнит Минска», которым занялась компания «Кейсон». Планировалась, что объект вместит в себя гостиницу, торговый центр, офисы и развлекательные заведения. Запустить комплекс должны были к 2014 году, за это время его не раз упрощали, однако до сих пор он стоял в качестве долгостроя.

В начале этого года председатель Совета Республики Наталья Кочанова говорила, что если не будет подвижек в строительстве, то объект отдадут госзастройщикам. Так и произошло: 22 июля Лукашенко приказал открыть на месте долгостроя торговый центр с преимущественно белорусскими товарами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман