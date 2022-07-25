Буданов возглавит комитет по разведке при президенте Украины

Буданов возглавит комитет по разведке при президенте Украины1
- 25.07.2022, 22:14
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А бывший командующий ССО перейдет в СБУ.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавил комитет по вопросам разведки при президенте.
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 25 июля.
По информации СМИ, ранее в понедельник с этой должности был уволен теперь уже бывший заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко. В Офисе президента заявили, что его состояние здоровья не позволяет продолжать работу в условиях большой физической и моральной нагрузки.
Президент также рассказал, что новым командующим Сил спецопераций стал боевой генерал Виктор Хоренко, а его предшественник генерал Григорий Галаган назначен первым замруководителя Центра спецопераций А СБУ.