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Буданов возглавит комитет по разведке при президенте Украины

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  • 25.07.2022, 22:14
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Буданов возглавит комитет по разведке при президенте Украины
Кирилл Буданов
Фото:REUTERS

А бывший командующий ССО перейдет в СБУ.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавил комитет по вопросам разведки при президенте.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 25 июля.

По информации СМИ, ранее в понедельник с этой должности был уволен теперь уже бывший заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко. В Офисе президента заявили, что его состояние здоровья не позволяет продолжать работу в условиях большой физической и моральной нагрузки.

Президент также рассказал, что новым командующим Сил спецопераций стал боевой генерал Виктор Хоренко, а его предшественник генерал Григорий Галаган назначен первым замруководителя Центра спецопераций А СБУ.

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