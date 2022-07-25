В Мозыре часть лесопарка хотят вырубить под постройку 4 25.07.2022, 22:23

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Планируют построить церковь имени российского князя Александра Невского.

Мозырские власти по просьбе Туровской епархии хотят вырубить часть единственного в городе лесопарка. Там планируют построить церковь имени российского князя Александра Невского, передает svaboda.org.

Лесопарк — популярное у мозырян место занятий спортом. Поэтому жители города начали сбор подписей в защиту лесопарка.

"В зимнее время это единственное место, где можно заниматься на беговых лыжах. Здесь занимаются физкультурой учащиеся медицинского и политехнического колледжей, лицеев строителей и геологов. В течение учебного года ежедневно в лесопарке занимаются физкультурой около 500 учащихся", — пишут они в обращении к властям.

Горожане выступают против строительства церкви именно на месте лесопарка.

Городские власти объявили общественные слушания.

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