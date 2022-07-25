Около трети сотрудников Госинспекции охраны животного мира уволили за браконьерство, коррупцию и другие нарушения 25.07.2022, 23:02

Лукашисты стали чаще нарушать природоохранное законодательство.

В 2018 году правоохранительными органами был выявлен ряд нарушений, в том числе коррупционной направленности в государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Об этом рассказал начальник ведомства Юрий Тертель в эфире «Беларусь 1».

— Сами работники, которые призваны защищать и охранять животный и растительный мир Беларуси, принимали участие в браконьерстве, — рассказал Юрий Тертель. — На то время нами было принято достаточно серьезных мер. Надо сказать, что ряды были очищены. Для этого пришлось расстаться с большим количеством, буквально третью частью численности инспекторов и работников.

Начальник инспекции подытожил, что на сегодняшний день все меры приняты, порядок наведен, нареканий со стороны граждан и правоохранительных органов нет.

При этом Тертель отметил, что белорусские чиновники стали чаще нарушать природоохранное законодательство. Если в 2021 году 305 чиновников было привлечено к ответственности, то 2022 году уже 601.

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