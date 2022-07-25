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Белорусские футболисты нанесли удар по режиму Лукашенко

  • 25.07.2022, 23:27
  • 1,604
Белорусские футболисты нанесли удар по режиму Лукашенко

Диктатор в ярости.

По информации «Трибуны», несколько недель назад министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук был вызван на разговор к Александру Лукашенко, где ему устроили разнос за неудачный старт сборной Беларуси в Лиге наций.

Напомним, что за четыре матча на старте турнира команда Кондратьева не смогла одержать ни одной победы – поражения от Словакии (0:1) и Азербайджана (0:2), а также ничьи с Казахстаном (1:1) и все тем же Азербайджаном (0:0).

По версии Ковальчука, основным виновником провала является первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик. Он убеждал министра спорта, что футбол развивается в нужном направлении, и в том, что Георгий Кондратьев – оптимальный главный тренер сборной. Также Вергейчик обещал, что сборная даст результат.

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