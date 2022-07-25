Возле Брюсселя построят мега-бассейн, чтобы люди прятались от жары 25.07.2022, 23:40

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Фотофакт.

На фоне аномальной жары власти бельгийской столицы Брюсселя анонсировали планы постройки большого общественного бассейна.

Об этом сообщает The Times.

Бассейн длиной 355 метров, 13 метров в ширину и до 2,5 метра в глубину будет расположен на северо-западе Брюсселя у городского канала Акенкай. Там также будут спроектированы детская зона и бассейн для дайвинга.

Кроме того, бассейн, отгороженный от Акенкая стеной и пляжем, мог бы работать как фильтр для очищения грязной воды канала, что потенциально даст людям больше возможностей поплавать.

Бенуа Хеллинг – советник партии "Зеленых", разработавших план создания бассейна, говорит, что прогнозы свидетельствуют о растущем спросе на купальные сооружения в городе, где бассейнов мало, а дожди считаются более характерными.

По плану, в бассейне одновременно смогут находиться 500 пловцов, а в течение дня – примерно 2500 человек, так что доходы от билетов позволят сооружению окупить себя.

Для возведения бассейна городские власти Брюсселя планируют осенью утвердить финансирование в размере 11,4 миллиона евро. Место может быть готово к открытию в 2027 году.

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