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Возле Брюсселя построят мега-бассейн, чтобы люди прятались от жары

  • 25.07.2022, 23:40
  • 1,484
Возле Брюсселя построят мега-бассейн, чтобы люди прятались от жары

Фотофакт.

На фоне аномальной жары власти бельгийской столицы Брюсселя анонсировали планы постройки большого общественного бассейна.

Об этом сообщает The Times.

Бассейн длиной 355 метров, 13 метров в ширину и до 2,5 метра в глубину будет расположен на северо-западе Брюсселя у городского канала Акенкай. Там также будут спроектированы детская зона и бассейн для дайвинга.

Кроме того, бассейн, отгороженный от Акенкая стеной и пляжем, мог бы работать как фильтр для очищения грязной воды канала, что потенциально даст людям больше возможностей поплавать.

Бенуа Хеллинг – советник партии "Зеленых", разработавших план создания бассейна, говорит, что прогнозы свидетельствуют о растущем спросе на купальные сооружения в городе, где бассейнов мало, а дожди считаются более характерными.

По плану, в бассейне одновременно смогут находиться 500 пловцов, а в течение дня – примерно 2500 человек, так что доходы от билетов позволят сооружению окупить себя.

Для возведения бассейна городские власти Брюсселя планируют осенью утвердить финансирование в размере 11,4 миллиона евро. Место может быть готово к открытию в 2027 году.

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