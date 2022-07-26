Утром в Николаеве под вой сирены прогремели мощные взрывы 1 26.07.2022, 7:33

3,572

На месте прилетов начались пожары.

В Николаеве рано утром 26 июля прогремели мощные взрывы. Сработала воздушная тревога. На месте прилетов начались пожары.

Мэр города Александр Сенкевич в Telegram призвал жителей города оставаться в укрытиях.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается", - говорится в сообщении.

В местных Telegram-каналах отмечают, что "прилетов" было пять. На месте поднимается черный дым.

Николаев обстреливали с временно оккупированных территорий на Юге.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации.Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Одещина. Ракетная атака с использованием самолетов стратегической авиации. Подробности - позже", - написал Братчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».