Утром в Николаеве под вой сирены прогремели мощные взрывы

Утром в Николаеве под вой сирены прогремели мощные взрывы1
- 26.07.2022, 7:33
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На месте прилетов начались пожары.
В Николаеве рано утром 26 июля прогремели мощные взрывы. Сработала воздушная тревога. На месте прилетов начались пожары.
Мэр города Александр Сенкевич в Telegram призвал жителей города оставаться в укрытиях.
"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается", - говорится в сообщении.
В местных Telegram-каналах отмечают, что "прилетов" было пять. На месте поднимается черный дым.
Николаев обстреливали с временно оккупированных территорий на Юге.
Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации.Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
"Одещина. Ракетная атака с использованием самолетов стратегической авиации. Подробности - позже", - написал Братчук.